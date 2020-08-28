Силкин о победе «Динамо»: «Зенит» хотел обойтись «малой кровью»

«Динамо» удалось первыми забить гол. Я не увидел, за счёт чего «Зенит» собирался возвращаться в игру. Мне показалось, что «Зенит» хотел обойтись «малой кровью».