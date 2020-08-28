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Силкин о победе «Динамо»: «Зенит» хотел обойтись «малой кровью»
Газета.Ru
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«Динамо» удалось первыми забить гол. Я не увидел, за счёт чего «Зенит» собирался возвращаться в игру. Мне показалось, что «Зенит» хотел обойтись «малой кровью».В источнике
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Силкин : «Зенит» малой кровью хотел обыграть «Динамо»

Газета.Ru 05:55
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Силкин о победе «Динамо»: «Зенит» хотел обойтись «малой кровью»

ГЛАС.RU 04:48
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Сергей Силкин: В игре с «Динамо» «Зенит» хотел добиться результата малой кровью

Советский спорт 04:37
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