НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеАлександр Кокорин: Хотел бы перейти в «Рому»Хохлов оценил шансы Кокорина заиграть в ИталииКокорин передал Ткаченко права на переговоры с иностранными клубамиАгент Орещук оценил шансы Кокорина уехать в ЕвропуАлександр Медведев: «До конца сезона ни с кем переговоров не ведем»ГлавноеСемин ответил на вопрос о возможном уходе из «Локомотива»Моуринью назвал лучшего игрока в истории футболаФНЛ и ПФЛ могут досрочно завершить сезоныТретьяк — лучший вратарь века. Его сэйвы были бесподобныДания может отказаться от проведения матчей Евро-2020RT на русскомСилкин высказался об интересе к Кокорину со стороны «Ромы»RT на русском1RT на русскомБывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о возможном переходе нападающего «Зенита» Александра Кокорина в итальянскую «Рому».В источнике КомментироватьПодробнее о событии Кобелев об интересе к Кокорину в Европе: ему важно самому определитьсяRT на русском 16:01рекламаЕщё по темеАлександр Кокорин: Хотел бы перейти в «Рому»Хохлов оценил шансы Кокорина заиграть в ИталииКокорин передал Ткаченко права на переговоры с иностранными клубамиАгент Орещук оценил шансы Кокорина уехать в ЕвропуАлександр Медведев: «До конца сезона ни с кем переговоров не ведем»ГлавноеСемин ответил на вопрос о возможном уходе из «Локомотива»Моуринью назвал лучшего игрока в истории футболаФНЛ и ПФЛ могут досрочно завершить сезоныТретьяк — лучший вратарь века. Его сэйвы были бесподобныДания может отказаться от проведения матчей Евро-2020Новости