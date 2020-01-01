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Силкин высказался об интересе к Кокорину со стороны «Ромы»
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о возможном переходе нападающего «Зенита» Александра Кокорина в итальянскую «Рому».В источнике
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Кобелев о Кокорине в «Роме»: «Важно самому определиться, чего он хочет от карьеры»

Sports.ru 01:12
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Кобелев об интересе к Кокорину в Европе: ему важно самому определиться

RT на русском вчера в 16:01
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