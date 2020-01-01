НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеАлександр Кокорин: Хотел бы перейти в «Рому»Агент Орещук оценил шансы Кокорина уехать в ЕвропуКобелев о Кокорине в «Роме»: «Важно самому определиться, чего он хочет от карьеры»Геннадий Орлов оценил возможность перехода Кокорина в «Рому»ГлавноеПесков: не думаю, что Путин смотрит чемпионат БеларусиНовым главным тренером «Локомотива» может стать серб НиколичОрганизаторы Гран-при Франции сообщили об отмене этапа в сезоне-2020Крылов объяснил причины введения «потолка зарплат» в КХЛДрачев нашел причину неудачного выступления российских биатлонистовRT на русскомСилкин высказался об интересе к Кокорину со стороны «Ромы»RT на русском2RT на русскомМатч ТВБывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о возможном переходе нападающего «Зенита» Александра Кокорина в итальянскую «Рому».В источнике КомментироватьПодробнее о событии Сергей Силкин: «Кокорин — состоявшийся футболист для ведущих чемпионатов Старого Света»Матч ТВ 03:26Сергей Силкин: «Кокорин — состоявшийся футболист для ведущих чемпионатов Старого Света»Sportbox.RU 03:26Силкин высказался об интересе к Кокорину со стороны «Ромы»RT на русском вчера в 15:30рекламаЕщё по темеАлександр Кокорин: Хотел бы перейти в «Рому»Агент Орещук оценил шансы Кокорина уехать в ЕвропуКобелев о Кокорине в «Роме»: «Важно самому определиться, чего он хочет от карьеры»Геннадий Орлов оценил возможность перехода Кокорина в «Рому»ГлавноеПесков: не думаю, что Путин смотрит чемпионат БеларусиНовым главным тренером «Локомотива» может стать серб НиколичОрганизаторы Гран-при Франции сообщили об отмене этапа в сезоне-2020Крылов объяснил причины введения «потолка зарплат» в КХЛДрачев нашел причину неудачного выступления российских биатлонистовНовости