Симеоне: «Уверен, что этот „Ливерпуль“ войдёт в историю»

Многие могли бы подумать, что после ухода Коутиньо «Ливерпуль» пойдёт на спад, но они стали намного сильнее. Я уверен, что этот «Ливерпуль» войдёт в историю.