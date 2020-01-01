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Симеоне: «Уверен, что этот „Ливерпуль“ войдёт в историю»
Sports.ru
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Многие могли бы подумать, что после ухода Коутиньо «Ливерпуль» пойдёт на спад, но они стали намного сильнее. Я уверен, что этот «Ливерпуль» войдёт в историю.В источнике
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Диего Симеоне о «Ливерпуле»: После ухода Коутиньо команда стала лучше!

Спорт день за днем 16:54
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Симеоне: «Нас ждет сложный поединок, мы рассчитываем на поддержку трибун»

Soccer.ru 16:48 
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Симеоне назвал сильные стороны «Ливерпуля»

ProstoProSport 16:00
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