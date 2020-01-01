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Симеоне не нашел оправданий вылету «Атлетико» из Лиги чемпионов
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Диего Симеоне, известный как тренер «Атлетико», высказался по поводу проигрыша своей команды в матче против «Лейпцига».В источнике
Подробнее о событии
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«Лейпциг» стал первым клубом, выбившим «Атлетико» Симеоне из плей-офф ЛЧ без Роналду в составе

Матч ТВ 02:00
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«Лейпциг» стал первым клубом, выбившим «Атлетико» Симеоне из плей-офф ЛЧ без Роналду в составе

Sportbox.RU 02:00
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Симеоне проиграл, когда изменил себе

Чемпионат 02:30
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