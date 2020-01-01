НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Sports.ruSports.ru
Симеоне о конфликте в «Барселоне»: «Говорю только за свою команду»
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Матч ТВ
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии матча с «Барселоной» не стал обсуждать проблемы каталонской команды.В источнике
Подробнее о событии
alt

Диего Симеоне: «Льоренте не является Месси „Атлетико“»

Матч ТВ 21:50
alt

Симеоне: «Я не буду комментировать ситуацию в „Барселоне“»

Soccer.ru 21:27
alt

Симеоне отреагировал на конфликт в «Барселоне» перед матчем с «Атлетико»

Чемпионат 18:40
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости