Симеоне: после ухода Коутиньо «Ливерпуль» стал только лучше

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне высказался о противостоянии с "Ливерпулем" в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Специалист не скрывал уважения к будущим соперникам. В источнике