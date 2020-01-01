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Симеоне раскрыл план на игру с «Барселоной»
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне дал комментарий перед матчем против «Барселоны» в 33-м туре чемпионата Испании.В источнике
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Симеоне раскрыл план на игру с «Барселоной»

Советский спорт 02:49
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Симеоне рассказал о тактике «Атлетико» на матч с «Барселоной»

Евро-футбол.ру 01:23
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Диего Симеоне: «Льоренте не является Месси „Атлетико“»

Матч ТВ вчера в 21:50
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