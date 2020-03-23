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Симеоне является самым высокооплачиваемым тренером в мире
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Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне стал самым высокооплачиваемым специалистом данной профессии. Издание France Football провело исследование доходов тренеров.В источнике
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Подробнее о событии
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💶Месси в 2019 году заработал больше Роналду (на 13 млн), а Симеоне – Клоппа и Гвардиолы

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Симеоне является самым высокооплачиваемым тренером в мире

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Стал известен самый высокооплачиваемый тренер мира

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