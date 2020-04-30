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Синама-Понголь: Головин стал лидером «Монако»
Известия
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Бывший нападающий «Ростова» Синама Понголь считает, что Головин принял верное решение, покинув Россию. Слова футболиста передают «Известия».В источнике
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Синама-Понголь: Головин стал лидером «Монако»

ГЛАС.RU 00:20
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Синама-Понголь: «Головина можно назвать одним из лидеров „Монако“»

Sport24.ru вчера в 22:41 
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Синама-Понголь считает Головина одним из лидеров «Монако»

Спорт-Экспресс вчера в 20:35
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