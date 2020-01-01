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Синама-Понголь считает Головина одним из лидеров «Монако»
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Экс-форвард сборной Франции и «Ростова» Флоран Синама-Понголь отметил, что российский полузащитник Александр Головин является лидером «Монако».В источнике
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Бывший форвард «Ливерпуля» назвал Головина лидером «Монако»

РБК 02:29
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Экс-форвард «Ростова»: Головина точно можно назвать одним из лидеров «Монако»

Нева Спорт 01:55
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Синама-Понголь: Головин стал лидером «Монако»

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