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Синама-Понголь считает Головина одним из лидеров «Монако»
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Экс-форвард сборной Франции и «Ростова» Флоран Синама-Понголь отметил, что российский полузащитник Александр Головин является лидером «Монако».В источнике
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Синама-Понголь: «Головина можно назвать одним из лидеров „Монако“»

Sport24.ru вчера в 22:41 
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Синама-Понголь считает Головина одним из лидеров «Монако»

Спорт-Экспресс вчера в 20:35
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Головин на плечах: как прошел второй сезон нашего хавбека в «Монако»

Известия вчера в 17:00
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