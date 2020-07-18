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Синиша Михайлович призвал изменить правило определения офсайда
Матч ТВ
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  • Soccer.ru
Главный тренер итальянской «Болоньи» Синиша Михайлович высказал мнение о фиксировании офсайда в футболе.В источнике
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Тренер «Болоньи»: «Отмена гола из-за плеча или носа вне игры — уже слишком»

Soccer.ru 01:27
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Михайлович: «Когда гол отменяют из-за того, что в офсайде нос или плечо — это чересчур»

Sport24.ru 00:39 
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Синиша Михайлович высказался за изменение правила офсайда

Матч ТВ 00:12
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