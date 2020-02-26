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Интерфакс-СпортИнтерфакс-Спорт
Систему VAR задействуют во всех матчах 20-го тура РПЛ
Pravda.Ru
  • Piter.tv0:46
Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет применена во всех матчах 20-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС). Матчами 20-го тура возобновится программа чемпионата, ушедшего на паузу в конце прошлого года.В источнике
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С чего всё начиналось
Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использоваться во всех встречах Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил Российский футбольный союз (РФС) в Twitter.
Коммерсантъ 03:55
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Теперь в РПЛ — как в топ-лигах Европы. Видеоарбитры будут работать на всех матчах

Спорт-Экспресс 05:25
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VAR будет работать на всех матчах второго круга РПЛ

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