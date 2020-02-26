Систему VAR задействуют во всех матчах 20-го тура РПЛ

Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет применена во всех матчах 20-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС). Матчами 20-го тура возобновится программа чемпионата, ушедшего на паузу в конце прошлого года.