Кричавший «Слава Украине» хорватский футболист собрался играть в России

В 2018 году после матча 1/4 финала чемпионата мира между сборными Хорватии и России появилось видео, на котором Вида кричал «Слава Украине!». Позже в сети было опубликовано еще одно видео, на котором защитник снова произносил лозунг украинских националистов.