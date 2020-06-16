Кричавший «Слава Украине» хорватский футболист собрался играть в России
В 2018 году после матча 1/4 финала чемпионата мира между сборными Хорватии и России появилось видео, на котором Вида кричал «Слава Украине!». Позже в сети было опубликовано еще одно видео, на котором защитник снова произносил лозунг украинских националистов.В источнике
С чего всё начиналось
Защитник «Бешикташа» и сборной Хорватии Домагой Вида продолжит карьеру в чемпионате России, сообщает журналист Левент Юмит Эрол на своей странице в «Твиттере».