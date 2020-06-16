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Газета.RuГазета.Ru
Скандировавший «Слава Украине» футболист может продолжить карьеру в России
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Защитник стамбульского "Бешикташа" и сборной Хорватии Домагой Вида может продолжить карьеру в России, сообщает Sporundibi. По информации турецкого издания, футболист покинет нынешний клуб после завершения сезона и перейдет в команду Российской премьер-лиги (РПЛ), название которой не называется.В источнике
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С чего всё начиналось
Защитник «Бешикташа» и сборной Хорватии Домагой Вида продолжит карьеру в чемпионате России, сообщает журналист Левент Юмит Эрол на своей странице в «Твиттере».
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