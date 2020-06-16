Скандировавший «Слава Украине» футболист может продолжить карьеру в России

Защитник стамбульского "Бешикташа" и сборной Хорватии Домагой Вида может продолжить карьеру в России, сообщает Sporundibi. По информации турецкого издания, футболист покинет нынешний клуб после завершения сезона и перейдет в команду Российской премьер-лиги (РПЛ), название которой не называется.