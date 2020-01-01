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Скаут ЦСКА: «Одно-два серьезных приобретения в центр добавят силы»
Матч ТВ
  • Матч ТВ
Скаут ЦСКА Денис Машкарин поделился мнением о том, что нужно московской команде для борьбы за чемпионство с «Зенитом».В источнике
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Скаут ЦСКА: «Сейчас Караваев пригодился бы и нашему клубу»

Sportbox.RU 04:20
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Скаут ЦСКА: «Сейчас Караваев пригодился бы и нашему клубу»

Матч ТВ 04:20
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