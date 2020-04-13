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Скаут: «Зенит» оценивает Азмуна в €40 млн
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Скаут итальянского "Кальяри" Алекс Великих заявил, что петербургский "Зенит" оценивает иранского форварда Сердара Азмуна в €40 миллионов. Об этом сообщает "Спорт уик-энд".В источнике
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Скаут «Кальяри»: За 25 миллионов «Наполи» хоть завтра подпишет Азмуна, но «Зенит» хочет в районе 40

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Скаут: «Зенит» за Азмуна потребует порядка 40 миллионов

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«Зенит» поднял цену на Азмуна

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