Скаут: «Зенит» оценивает Азмуна в €40 млн

Скаут итальянского "Кальяри" Алекс Великих заявил, что петербургский "Зенит" оценивает иранского форварда Сердара Азмуна в €40 миллионов. Об этом сообщает "Спорт уик-энд".