Скончался бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд
Бывший футболист московского "Спартака" и сборной СССР Валерий Рейнгольд скончался на 78-м году жизни, сообщает официальный твиттер сборной России. Гендиректор московского "Спартака" Томас Цорн сообщил, что Рейнгольд скончался от сердечного приступа во время встречи с ветеранами "красно-белых".В источнике
С чего всё начиналось
Чемпион СССР по футболу в составе московского "Спартака" Валерий Рейнгольд скончался на 78-м году жизни, сообщил РИА Новости бывший игрок "красно-белых" Александр Мирзоян.
Sports.ru 11 февраля в 23:06
Матч ТВ 11 февраля в 13:03
Sportbox.RU 11 февраля в 12:23