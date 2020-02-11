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Интерфакс-СпортИнтерфакс-Спорт
Скончался бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд
RT на русском
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Бывший футболист московского "Спартака" и сборной СССР Валерий Рейнгольд скончался на 78-м году жизни, сообщает официальный твиттер сборной России. Гендиректор московского "Спартака" Томас Цорн сообщил, что Рейнгольд скончался от сердечного приступа во время встречи с ветеранами "красно-белых".В источнике
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Валерий Рейнгольд умер на 78-м году жизни

Чемпион СССР по футболу в составе московского "Спартака" Валерий Рейнгольд скончался на 78-м году жизни, сообщил РИА Новости бывший игрок "красно-белых" Александр Мирзоян.
РИА Новости 11 февраля в 12:05
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Умер Валерий Рейнгольд, зарплаты в АПЛ, «Спартак» в плей-офф КХЛ, новый болид «Феррари», проблемы «Барсы» и другие новости утра

Sports.ru 11 февраля в 23:06
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Умер один из самых известных спартаковцев — Валерий Рейнгольд. Через неделю ему исполнилось бы 78 лет

Матч ТВ 11 февраля в 13:03
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Валерий Рейнгольд скончался на 78-м году жизни

Sportbox.RU 11 февраля в 12:23
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