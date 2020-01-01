НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеЕвсеев начал футбольный алфавит. На «А» — «Амкар» и АвстрияБолельщикам в Италии запретят посещать стадионы до марта 2021 годаАгент назвал Кокорина самым талантливым футболистом в РоссииЧемпион мира Андрей Марков завершил карьеруГлушаков рассказал о драке с Широковым на Евро-2016Футбол на КуличкахВ Китае началось строительство самого большого футбольного стадионаNEWS.am Sport11NEWS.am SportSports.ruFootball-fun.ruВестник КавказаRT на русскомГазета.RuСпорт-ЭкспрессЕвро-футбол.руPROСПОРТ КазахстанМатч ТВОлимпиада Токио 2020Строительство самого большого футбольного стадиона в КНР вместимостью около 100 тыс. зрителей началось в южной провинции Гуанчжоу. Об этом сообщило агентство Xinhua.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Гуанчжоу Эвергранд» построит стадион в форме цветка лотоса за € 1,5 млрдЧемпионат вчера в 14:44В Китае начали строить стадион на 100 тысяч зрителей за 1,5 миллиарда евроМатч ТВ вчера в 14:14«Гуанчжоу Эвергранд» построит стадион на 100 тысяч зрителей за 1,5 млрд евроSports.ru вчера в 13:59рекламаГлавноеЕвсеев начал футбольный алфавит. На «А» — «Амкар» и АвстрияБолельщикам в Италии запретят посещать стадионы до марта 2021 годаАгент назвал Кокорина самым талантливым футболистом в РоссииЧемпион мира Андрей Марков завершил карьеруГлушаков рассказал о драке с Широковым на Евро-2016Новости