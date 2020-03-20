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«Слава богу, я не москаль»: Сенегалец из «Карпат» прошел тест Gradient
Soccernews.ru
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В сезоне-2019/20 Дийе сыграл три матча, в которых сумел забить один гол.В источнике
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«Боже, спасибо, что не москаль!» Приложение увидело в сенегальце из «Карпат» украинца

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«Спасибо, что не москаль». Сенегальский форвард на 61 процент оказался украинцем

Спорт-Экспресс 09:06
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«Слава богу, я не москаль»: Сенегалец из «Карпат» прошел тест Gradient

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