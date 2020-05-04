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Следующий сезон АПЛ может пройти без зрителей
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Весь следующий сезон английской Премьер-лиги может пройти при закрытых трибунах. По данным источника, клубы чемпионата Англии уже изучают возможные финансовые потери из-за этого решения.В источнике
Подробнее о событии
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АПЛ рассматривает возможность проведения сезона-2020/21 без зрителей

Sport24.ru 17:15 
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Все матчи следующего сезона чемпионата Англии могут пройти без зрителей

Советский спорт 16:52
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Все матчи следующего сезона АПЛ могут пройти без зрителей

Футбол России 16:35
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