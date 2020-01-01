НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеИсполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезонАзмун и Дзюба стали лучшими бомбардирами чемпионата России по футболуАлександр Емельяненко оказался тяжелее Магомеда Исмаилова на 23 кгГлава РФС Дюков призвал «Зенит» и «Спартак» успокоитьсяПрезидент РФС взял на себя вину за проведение матча «Сочи» - «Ростов»Вести.RuСтарт нового сезона чемпионата Англии состоится 12 сентябряSports.ru11Sports.ruSportbox.RUPravda.RuГазета.RuФутбол РоссииЧемпионатСпорт-ЭкспрессSoccernews.ruЕвро-футбол.руFootballHDBookmaker-ratings.ruСезон стартует 12 сентября 2020 года, а игры последнего тура состоятся 23 мая 2021 года.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Чемпионат Англии начнется 12 сентябряФутбол России 10:25Новый сезон чемпионата Англии стартует 12 сентябряSportbox.RU 10:16Сезон АПЛ стартует 12 сентябряСоветский спорт 10:09рекламаГлавноеИсполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезонАзмун и Дзюба стали лучшими бомбардирами чемпионата России по футболуАлександр Емельяненко оказался тяжелее Магомеда Исмаилова на 23 кгГлава РФС Дюков призвал «Зенит» и «Спартак» успокоитьсяПрезидент РФС взял на себя вину за проведение матча «Сочи» - «Ростов»Новости