Следующий сезон РПЛ начнется 2 августа

Новый розыгрыш чемпионата России планируют начать 2 августа, через 10 дней после окончания нынешнего. В 2020 году будут сыграны 19 туров до 16 декабря. Второй этап сезона начнется 28 февраля.