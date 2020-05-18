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Piter.tvPiter.tv
Следующий сезон РПЛ начнется 2 августа
Спорт день за днем
  • Piter.tv0:46
Новый розыгрыш чемпионата России планируют начать 2 августа, через 10 дней после окончания нынешнего. В 2020 году будут сыграны 19 туров до 16 декабря. Второй этап сезона начнется 28 февраля.В источнике
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Стало известно, когда начнётся новый сезон в РПЛ

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