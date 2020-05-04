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«Слуцк» оригинально поздравил Слуцкого с днем рождения
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Игроки белорусского клуба "Слуцк" оригинальным способом поздравили с днем рождения главного тренера казанского "Рубина" Леонида Слуцкого.В источнике
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Игроки белорусского «Слуцка» поздравили Слуцкого с днём рождения, покачавшись на скамейке

Чемпионат вчера в 15:14
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Футболисты «Слуцка» поздравили Слуцкого с днем рождения, раскачавшись на скамейке: видео

Sport24.ru вчера в 14:09 
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«Это видео для вас!» Игроки «Слуцка» раскачались на скамейке, чтобы поздравить Слуцкого

Sportbox.RU вчера в 14:27
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