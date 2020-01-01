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Бомбардир.руБомбардир.ру
Слуцкий: «Все, что хотел сказать по поводу Евро-2016, я уже сказал»
Sports.ru
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  • Спорт-Экспресс
  • Metaratings
  • Футбол России
Если кто-то еще не высказался – отлично. Все, что хотел сказать по поводу Евро-2016, я уже сказал.В источнике
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Слуцкий отреагировал на слова Широкова о ситуации на Евро-2016

Metaratings 07:38
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Слуцкий: «Все, что хотел сказать по поводу Евро-2016, я уже сказал»

Бомбардир.ру 07:20
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Леонид Слуцкий: «По поводу Евро-2016 я уже сказал все, что хотел»

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