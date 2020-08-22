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Леонид Слуцкий признался, что «Рубину» повезло в матче с ЦСКА
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Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий подвел итоги матча 4-го тура российской Премьер-лиги с ЦСКА (2:1).В источнике
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Слуцкий прокомментировал победу над ЦСКА

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