Слуцкий и Дзюба подкалывают друг друга в Instagram

Артем Дзюба поприветствовал появление Леонида Слуцкого в Instagram и придумал ему прозвище, составив смешной коллаж из фото тренера и кадров из мультфильма. Слуцкий не оставил этот эпизод без ответа. C этого и началась их шуточная битва.