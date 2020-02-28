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Слуцкий назвал футболистов подкаблучниками
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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий назвал почти всех знакомых ему футболистов подкаблучниками. Он рассказал, что некоторые профессиональные вопросы вообще решал через жен.В источнике
С чего всё начиналось
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Леонид Слуцкий: «В российском футболе огромные деньги выкидываются в трубу»

В нём он не только высказался о состоянии команды, но и объяснил, почему в футболе должно быть госфинансирование, в очередной раз отметил пагубность лимита и выдвинул версию, что доминирование «Зенита» в России не такое критичное, как «ПСЖ» во Франции.
Спорт БИЗНЕС Online 00:00
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Леонид Слуцкий: почти все футболисты – ярко выраженные подкаблучники

Вести.Ru 09:05
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Слуцкий назвал футболистов подкаблучниками

Телеканал 360° 08:51
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Слуцкий назвал почти всех футболистов подкаблучниками

РИА Новости 08:37
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