Слуцкий назвал футболистов подкаблучниками
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий назвал почти всех знакомых ему футболистов подкаблучниками. Он рассказал, что некоторые профессиональные вопросы вообще решал через жен.В источнике
С чего всё начиналось
В нём он не только высказался о состоянии команды, но и объяснил, почему в футболе должно быть госфинансирование, в очередной раз отметил пагубность лимита и выдвинул версию, что доминирование «Зенита» в России не такое критичное, как «ПСЖ» во Франции.