В нём он не только высказался о состоянии команды, но и объяснил, почему в футболе должно быть госфинансирование, в очередной раз отметил пагубность лимита и выдвинул версию, что доминирование «Зенита» в России не такое критичное, как «ПСЖ» во Франции.