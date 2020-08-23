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Газета.RuГазета.Ru
Слуцкий прокомментировал дебют Шатова в «Рубине»
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Kazanfirst.ru
  • Татар-информ
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал дебют полузащитника Олега Шатова в татарском клубе.В источнике
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Слуцкий прокомментировал дебют Шатова в «Рубине»

Газета.Ru вчера в 22:46
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Слуцкий назвал сейв Дюпина гениальным и великолепным

Честный рейтинг букмекеров вчера в 18:08
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Слуцкий назвал сейв Дюпина гениальным и великолепным

ProstoProSport вчера в 17:08 
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