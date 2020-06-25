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Слуцкий назвал сильные стороны «Локомотива»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о сильных сторонах московского «Локомотива» перед матчем 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между командами.