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Слуцкий назвал сильные стороны «Локомотива»
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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о сильных сторонах московского «Локомотива» перед матчем 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между командами.В источнике
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Гранат и Поярков готовятся в общей группе к матчу с «Локомотивом»

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Леонид Слуцкий: Нам предстоит очень тяжелая игра с одним из лидеров чемпионата

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