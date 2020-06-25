НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеКоронавирус выявили у шести футболистов «Оренбурга»Головин вернулся в «Монако» и сдал отрицательный тест на коронавирусМалком объяснил, почему использовал жест Дзюбы при праздновании голаШесть игроков «Монако» покинули клубШинник — Урал 0:2RT на русскомСлуцкий назвал сильные стороны «Локомотива»Sportbox.RU13Sportbox.RURT на русскомMetaratingsODDS.ruНовый ВекГЛАС.RUНева СпортФутбол РоссииBookmaker-ratings.ruТатар-информРеальное времяSports.ruЕвро-футбол.руГлавный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о сильных сторонах московского «Локомотива» перед матчем 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между командами.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Слуцкий поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ с «Локомотивом»Metaratings 05:15Слуцкий сообщил, что Гранат и Поярков работают в общей группе перед матчем с «Локомотивом»Спорт-Экспресс 05:16Слуцкий: «Локомотив» — одна из самых укомплектованных команд РПЛРИА Новости 04:13рекламаГлавноеКоронавирус выявили у шести футболистов «Оренбурга»Головин вернулся в «Монако» и сдал отрицательный тест на коронавирусМалком объяснил, почему использовал жест Дзюбы при праздновании голаШесть игроков «Монако» покинули клубШинник — Урал 0:2Новости