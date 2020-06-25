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Слуцкий назвал сильные стороны «Локомотива»
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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о сильных сторонах московского «Локомотива» перед матчем 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между командами.В источнике
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Слуцкий сообщил, что Гранат и Поярков работают в общей группе перед матчем с «Локомотивом»

Спорт-Экспресс 05:16
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Слуцкий: «Локомотив» — одна из самых укомплектованных команд РПЛ

РИА Новости 04:13
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Слуцкий — о «Локомотиве»: «Это одна из самых укомплектованных команд РПЛ»

Sport.ru 03:59
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