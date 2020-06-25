НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеСемин призвал Кикнадзе уйти из «Локомотива»Александр Кульчий: «Ждём, что ЦСКА нам устроит чемпионский коридор»«Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» и приблизился к чемпионствуСША могут отказаться от финансирования WADA«Урал» стал четвертым полуфиналистом Кубка РоссииRT на русскомСлуцкий назвал сильные стороны «Локомотива»Sportbox.RU13Sportbox.RURT на русскомMetaratingsODDS.ruНовый ВекГЛАС.RUНева СпортФутбол РоссииBookmaker-ratings.ruТатар-информРеальное времяSports.ruЕвро-футбол.руГлавный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о сильных сторонах московского «Локомотива» перед матчем 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между командами.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Слуцкий сообщил, что Гранат и Поярков работают в общей группе перед матчем с «Локомотивом»Спорт-Экспресс 05:16Слуцкий: «Локомотив» — одна из самых укомплектованных команд РПЛРИА Новости 04:13Слуцкий — о «Локомотиве»: «Это одна из самых укомплектованных команд РПЛ»Sport.ru 03:59рекламаГлавноеСемин призвал Кикнадзе уйти из «Локомотива»Александр Кульчий: «Ждём, что ЦСКА нам устроит чемпионский коридор»«Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» и приблизился к чемпионствуСША могут отказаться от финансирования WADA«Урал» стал четвертым полуфиналистом Кубка РоссииНовости