НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеРоссийский боец Волков уступил Блейдсу на турнире UFC«Краснодар» согласился на перенос матча с «Динамо»«Зенит» разгромил ЦСКА в матче чемпионата РоссииКарпин похвалил игроков «Ростова» за матч против «Сочи»Федун раскритиковал VAR за пенальти в ворота «Спартака»РИА НовостиСлуцкий о матче «Сочи» — «Ростов»: были нарушены принципы fair playФутбол России113Телеканал 360°0:15В ситуации с матчем 23-го тура чемпионата России по футболу "Сочи" - "Ростов" были нарушены принципы fair play, считает главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий.В источнике Комментировать6Подробнее о событии Леонид Слуцкий: «В матче „Сочи“ — „Ростов“ были нарушены принципы fair play, не всё определяется только регламентом»Матч ТВ 12:25Слуцкий раскритиковал «Сочи» за нарушение принципов фэйр-плейMetaratings 10:49Слуцкий - о матче «Сочи» и «Ростова»: были нарушены принципы фейр-плейФутбол России 10:45рекламаГлавноеРоссийский боец Волков уступил Блейдсу на турнире UFC«Краснодар» согласился на перенос матча с «Динамо»«Зенит» разгромил ЦСКА в матче чемпионата РоссииКарпин похвалил игроков «Ростова» за матч против «Сочи»Федун раскритиковал VAR за пенальти в ворота «Спартака»Новости