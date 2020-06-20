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Слуцкий о матче «Сочи» — «Ростов»: были нарушены принципы fair play
Футбол России
  • Телеканал 360°0:15
В ситуации с матчем 23-го тура чемпионата России по футболу "Сочи" - "Ростов" были нарушены принципы fair play, считает главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий.В источнике
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Леонид Слуцкий: «В матче „Сочи“ — „Ростов“ были нарушены принципы fair play, не всё определяется только регламентом»

Матч ТВ 12:25
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Слуцкий раскритиковал «Сочи» за нарушение принципов фэйр-плей

Metaratings 10:49
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Слуцкий - о матче «Сочи» и «Ростова»: были нарушены принципы фейр-плей

Футбол России 10:45
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