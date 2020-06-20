Слуцкий о матче «Сочи» — «Ростов»: были нарушены принципы fair play

В ситуации с матчем 23-го тура чемпионата России по футболу "Сочи" - "Ростов" были нарушены принципы fair play, считает главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий.