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Слуцкий о первом матче в «Рубине»: Многие вещи не смогли реализовать
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Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча с "Тамбовом" (0:0).В источнике
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