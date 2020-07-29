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Слуцкий объяснил, почему «Рубин» решил подписать Деспотовича
Матч ТВ
  • Матч ТВ
  • Татар-информ
  • Нева Спорт
  • Евро-футбол.ру
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о начале подготовки команды к новому сезону, а также прокомментировал подписание форварда Джордже Деспотовича.В источнике
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«Деспотович - классный форвард». Слуцкий рассказал о новичках команды

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Леонид Слуцкий: Деспотович — классный форвард

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