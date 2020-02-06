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Слуцкий отреагировал на информацию о приглашении Кокорина в «Рубин»
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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал слухи об интересе его клуба к Александру Кокорину. Отвечая на вопрос, соответствует ли действительности эта информация, Слуцкий заявил, что ему нечего добавить и посмеялся.В источнике
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С чего всё начиналось
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Слуцкий связался с Кокориным насчёт возможного перехода в «Рубин»

Как стало известно «Чемпионату», главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий звонил нападающему «Зенита» Александру Кокорину по поводу возможного перехода игрока в казанскую команду. Об интересе клуба к форварду ранее сообщал «РБК-Спорт».
Чемпионат 06:18
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Слуцкий отреагировал на слухи о переговорах с Кокориным

Sport.ru 12:28
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Слуцкий опроверг наличие интереса к Кокорину

Матч ТВ 09:43
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Слуцкий прокомментировал информацию об интересе «Рубина» к Кокорину

Чемпионат 09:34
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