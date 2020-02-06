Слуцкий отреагировал на информацию о приглашении Кокорина в «Рубин»
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал слухи об интересе его клуба к Александру Кокорину. Отвечая на вопрос, соответствует ли действительности эта информация, Слуцкий заявил, что ему нечего добавить и посмеялся.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий звонил нападающему «Зенита» Александру Кокорину по поводу возможного перехода игрока в казанскую команду. Об интересе клуба к форварду ранее сообщал «РБК-Спорт».