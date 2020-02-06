Слуцкий отреагировал на информацию о приглашении Кокорина в «Рубин»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал слухи об интересе его клуба к Александру Кокорину. Отвечая на вопрос, соответствует ли действительности эта информация, Слуцкий заявил, что ему нечего добавить и посмеялся. В источнике