НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
RT на русскомRT на русском
Слуцкий поприветствовал регистрацию Акинфеева в Instagram
Матч ТВ
  • Матч ТВ
  • Soccernews.ru
  • Metaratings
  • RT на русском
  • Евро-футбол.ру
  • Sports.ru
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий пошутил по поводу регистрации своего бывшего подопечного по ЦСКА Игоря Акинфеева в Instagram.В источнике
Подробнее о событии
alt

«Теперь я видел все». Слуцкий удивлен тем, что Акинфеев завел Instagram

Спорт-Экспресс 12:12
alt

Леонид Слуцкий: «Акинфеев в инстаграме – теперь я видел все»

Sports.ru 11:27
alt

Слуцкий: Акинфеев в инстаграме – теперь я видел всё

Metaratings 11:27
реклама
Главное
Новости