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Слуцкий пошутил над Дзюбой и сравнил его с бревном
Спорт-Экспресс
  • Деловое.ТВ0:46
  • Мой Брянск0:49
Тренер не заставил себя долго ждать и пошутил над «сине-бело-голубым» уже на своей странице. Он опубликовал кадр из мультфильма «Браво» и написал: «Моуринью «обрабатывает» Дзюбу на предмет перехода в «Тоттенхэм»».В источнике
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