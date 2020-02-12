Слуцкий посмеялся над мечтами Дзюбы

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий продолжает шутить над форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой. На сей раз специалист решил высмеять его желание стать футболистом зарубежного клуба.