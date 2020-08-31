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Слуцкий призвал использовать систему VAR на всех матчах РПЛ
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Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий высказался об использовании системы видеоассистента рефери.В источнике
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Леонид Слуцкий: если система VAR есть, она должна работать на всех матчах

Чемпионат вчера в 14:16
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Слуцкий остался недоволен отсутствием VAR на матче «Рубин» – «Тамбов»

Metaratings вчера в 14:11
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Леонид Слуцкий: «Не хочу открывать тему судейства, но некоторые моменты ВАР мог исправить»

Спорт-Экспресс вчера в 14:09
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