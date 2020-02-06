Слуцкий пытается переманить Кокорина в «Рубин»
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий лично заинтересован в услугах нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина. Стало известно, что 48-летний наставник звонил игроку и обсуждал с ним возможный переход. О переговорах между Слуцким и Кокориным сообщает Чемпионат.Com.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий звонил нападающему «Зенита» Александру Кокорину по поводу возможного перехода игрока в казанскую команду. Об интересе клуба к форварду ранее сообщал «РБК-Спорт».