Слуцкий пытается переманить Кокорина в «Рубин»

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий лично заинтересован в услугах нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина. Стало известно, что 48-летний наставник звонил игроку и обсуждал с ним возможный переход. О переговорах между Слуцким и Кокориным сообщает Чемпионат.Com.