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Слуцкий пытается переманить Кокорина в «Рубин»
Soccernews.ru
  • Мой Брянск0:49
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий лично заинтересован в услугах нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина. Стало известно, что 48-летний наставник звонил игроку и обсуждал с ним возможный переход. О переговорах между Слуцким и Кокориным сообщает Чемпионат.Com.В источнике
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С чего всё начиналось
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Слуцкий связался с Кокориным насчёт возможного перехода в «Рубин»

Как стало известно «Чемпионату», главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий звонил нападающему «Зенита» Александру Кокорину по поводу возможного перехода игрока в казанскую команду. Об интересе клуба к форварду ранее сообщал «РБК-Спорт».
Чемпионат 06:18
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Слуцкий отреагировал на слухи о переговорах с Кокориным

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Матч ТВ 09:43
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Слуцкий опроверг переговоры с Кокориным о переходе в «Рубин»

Газета.Ru 10:50
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