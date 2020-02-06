Слуцкий зовёт Кокорина в «Рубин»

Александр Кокорин может продолжить карьеру в "Рубине", информирует "Чемпионат". Сообщается, что главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий провёл телефонные переговоры с игроком на предмет возможного перехода.