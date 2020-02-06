Слуцкий зовёт Кокорина в «Рубин»
Александр Кокорин может продолжить карьеру в "Рубине", информирует "Чемпионат". Сообщается, что главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий провёл телефонные переговоры с игроком на предмет возможного перехода.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий звонил нападающему «Зенита» Александру Кокорину по поводу возможного перехода игрока в казанскую команду. Об интересе клуба к форварду ранее сообщал «РБК-Спорт».