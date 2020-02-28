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Слуцкий назвал всех футболистов «подкаблучниками»
Рамблер
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в беседе с корреспондентом Sports.ru заявил, что почти все футболисты, с которыми он встречался по ходу карьеры — подкаблучники.В источнике
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Слуцкий рассказал о футболистах-подкаблучниках и женсоветах в Европе

Lenta.ru 07:07
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Слуцкий: все футболисты — ярко выраженные подкаблучники

Metaratings 06:41
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Слуцкий назвал всех футболистов «подкаблучниками»

Рамблер 06:21
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