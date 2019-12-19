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Слуцкий рассказал о своих задачах на посту главного тренера «Рубина»
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Новый главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о своих задачах на посту наставника команды.Читать в источнике
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Задачей Слуцкого в «Рубине» будет не вылететь в ФНЛ и выстроить костяк на будущее

Inkazan 13:23
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Слуцкий рассказал о своих задачах на посту главного тренера «Рубина»

RT на русском 13:58
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Леонид Слуцкий рассказал, какую задачу перед ним поставил «Рубин»

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