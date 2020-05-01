Слуцкий рассказал о взаимной любви с Дзюбой

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о том, почему он и форвард петербургского "Зенита" Артем Дзюба любят шутить друг над другом в интернете, передает Sport24.